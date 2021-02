Mecanismul de redresare si rezilienta al Uniunii Europene a primit aprobarea finala. Apelul UE pentru toate statele membre

O mare parte din bani - 312,5 miliarde de euro - va fi acordata sub forma de granturi pentru investitii si reforme in cele 27 de state membre ale blocului comunitar. Pentru a accesa banii, guvernele trebuie sa inainteze proiectele de cheltuieli pana la 30 aprilie. Restul banilor pot fi acordati ca imprumuturi.Dupa ce Parlamentul European a dat unda verde miercuri pentru acest instrument, guvernele din UE l-au aprobat joi seara.Premierul portughez Antonio Costa, a carui tara detine presedintia rotativa a Consiliului EU, s-a deplasat la Bruxelles pentru a semna documentul din partea tarilor membre, alaturi de presedintele Parlamentului European, David Sassoli si in prezenta sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Acest ultim pas permite intrarea in vigoare a Mecanismului de redresare si rezilienta. Uniunea Europeana a lansat vineri un apel catre statele sale membre pentru a ''accelera'' procedurile nationale de ratificare a mecanismului care permite finantarea planului de relansare post-COVID-19.Pana in prezent, doar sase state membre, inclusiv Franta, au ratificat acest acord asupra ''propriilor resurse'' - o procedura ce implica parlamentele nationale sau regionale, in functie de fiecare tara.''A permite Comisiei sa ridice bani pentru a investi este un act de intelepciune si de incredere. Noi facem apel catre toate statele membre sa ratifice decizia 'resurse proprii' cat mai rapid posibil'', a subliniat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen ''Nu putem astepta. Au fost facute angajamente de catre guverne care dispun de majoritati parlamentare. Trebuie accelerat, pentru ca intreprinderile nu mai pot astepta'', a afirmat si presedintele Parlamentului European, David Sassoli.De partea sa, premierul portughez Antonio Costa a spus ca ''daca vaccinul este vitamina pentru revigorarea economiilor noastre, este esential ca statele sa accelereze ratificarea pentru a permite Bruxelles-ului sa finanteze planurile de relansare nationale''.