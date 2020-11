Medic neamt arestat sub suspiciunea ca a ucis doi pacienti cu COVID-19

Medicul in varsta de 44 de ani, care lucra la Spitalul Universitar din Essen din luna februarie, este banuit ca a ucis doi barbati, in varsta de 47 si respectiv 50 de ani, care erau internati la terapie intensiva cu forme foarte severe de boala.Potrivit politiei, doctorul - care a fost arestat miercuri - a marturisit una dintre crime, afirmand ca a vrut sa-i scuteasca de suferinta pe pacient si pe rudele acestuia.Cotidianul Bild a relatat ca medicul a informat familiile pacientilor inainte de a-i ucide pe acestia cu o injectie letala.In Germania, pacientii pot cere asistenta pentru a-si pune capat vietii, conform unei decizii judecatoresti de anul trecut. Nu este clar insa daca s-a intamplat acest lucru in cazul doctorului.Toate formele de intrerupere asistata a vietii sunt o tema deosebit de sensibila in Germania, data fiind mostenirea Holocaustului, in care regimul nazist a ucis sase milioane de evrei si a desfasurat pe o parte din ei experimente inumane.Spitalul din Essen a mentionat ca medicul in cauza a fost suspendat.Regiunea industriala in care se afla orasul Essen este in momentul de fata una din zonele din Germania cele mai afectate de noul coronavirus, cu 166 de cazuri diagnosticate la 100.000 de locuitori pe parcursul ultimei saptamani, cu mult peste target-ul guvernamental de 50.