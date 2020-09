Rusia aproba medicamentul antiviral Coronavir, care va fi distribuit si in farmaciile rusesti

Potrivit R-Pharm, noul tratament ar putea fi distribuit incepand de saptamana viitoare in farmaciile din Rusia.Autorizarea medicamentului Coronavir, aprobat in iulie pentru administrare in spitalele rusesti, survine dupa ce Rusia a autorizat in luna mai un alt medicament pentru tratarea COVID-19, Avifavir. Ambele au la baza molecula favipiravir, dezvoltata in Japonia . Avifavir este folosit in spitale incepand din iunie, dar inca nu este disponibil in farmaciile rusesti.R-Pharm mai precizeaza ca a obtinut aprobarea pentru Coronavir dupa testele clinice de faza a treia la care au participat 168 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Acesta este insa un esantion redus comparativ cu cel de cateva mii de pacienti folosit de cercetatorii britanici in cazul dexametazonei, un steroid aprobat vineri de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ca tratament impotriva COVID-19.