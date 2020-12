Medicii din India investigheaza o boala misterioasa. 140 de oameni au ajuns la spital intr-un singur weekend

Boala ciudata a izbucnit in Elbru, in statul Andhra Pradesh, de pe coasta de sud-est a Indiei. Nu exista o legatura cu COVID-19, toti cei 140 de oameni care au ajuns la spital in weekend fiind testati negativ, potrivit BBC News, citat in Hotnews.ro "Oamenii care s-au imbolnavit, in mod special copiii, au inceput brusc sa vomite dupa ce au acuzat arsuri in zona ochilor. Unii au lesinat sau au avut convulsii. Am exclus si varianta poluarii apei sau aerului, dupa ce oficialii au mers in zonele unde locuiesc oamenii respectivi. Este o boala misterioasa si numai analizele de laborator vor putea indica despre ce anume este vorba", a declarat un purtator de cuvant al spitalului din Eluru.Multi pacienti au fost deja externati si, potrivit analizelor de sange, nu ar fi vorba despre o infectie virala.Citeste si: Parlamentare 2020: Exit poll CURS-Avangarde la inchiderea urnelor: Senat - PSD: 30,3%, PNL: 29,4%; Camera - PSD: 30,2%, PNL: 29,3%