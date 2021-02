VIDEO Medicii din New York au reusit un triplu transplant, de fata si maini. Tanarul a fost victima unui accident de masina

Pacientul a avut arsuri de gradul trei

Cateva zeci de transplanturi de fata si de membre superioare au fost realizate anterior, insa cele doua precedente cunoscute de transplanturi simultane s-au soldat cu esecuri. Primul pacient care a primit un transplant triplu , in orasul Creteil din Franta, in aprilie 2009, a murit din cauza complicatiilor, doua luni mai tarziu.In cazul lui Joe DiMeo, un tanar de 22 de ani din New Jersey, operatia care a durat 23 de ore si a fost efectuata la data de 12 august anul trecut nu a fost urmata de nicio complicatie, iar starea de sanatate a pacientului, care a participat miercuri la o conferinta de presa, este una buna.Victima a unui accident produs dupa ce a adormit la volanul autovehiculului sau, in iulie 2018, pacientul a avut arsuri de gradul trei pe 80% din suprafata corpului, pierzandu-si mai ales buzele si pleoapele.In cursul celor aproximativ douazeci de interventii efectuate ulterior, chirurgii i-au amputat, de asemenea, cateva falange.Chiar si dupa aceasta serie de interventii, insa, ''singura posibilitate ca el sa isi recapete calitatea vietii a fost sa ia in considerare un transplant de fata si de maini'', a explicat in timpul unei conferinte de presa online doctorul Eduardo Rodriguez, responsabil de proiect.Conform analizelor efectuate de spitalul NYU Langone, pacientul, cu un sistem imunitar fragilizat de transfuziile si grefele de piele efectuate anterior, prezenta riscul de respingere a 94% dintre donatori.Insa, cu ajutorul unei asociatii locale, Gift of Life, a fost identificat un donator decedat compatibil. Operatia, care fusese repetata de zeci de ori, a implicat sase echipe chirurgicale diferite totalizand aproape o suta de persoane.Chirurgii au decupat fata donatorului si au indepartat mai multe parti osoase ale craniului, pometilor, nasului si barbiei pentru a asigura o aliniere satisfacatoare cu fata lui Joe DiMeo.Eliberat din spital dupa cateva luni de convalescenta, tanarul poate deja sa efectueze o serie de gesturi obisnuite cu mainile.Operatia ''imi ofera a doua sansa la viata'', a explicat Joe DiMeo la conferinta de presa. ''Abia astept sa revin la munca", a adaugat el.