Tumoare de 20 de kilograme extirpata in Italia de la o pacienta in varsta de 64 de ani

Chirurgii italieni au extirpat din cavitatea abdominala a pacientei o tumoare cu diametrul de 70 de centimetri si greutatea de 20 de kilograme, au anuntat joi reprezentantii spitalului Cardarelli din Napoli "Pacienta se temea foarte mult de COVID-19, asa ca a evitat controalele medicale, in pofida faptului ca avea anumite simptome", a declarat Giovanni Vennarecci, seful sectiei de chirurgie de la spitalul Cardarelli."De-a lungul lunilor care au urmat, tumoarea a crescut tot mai mult, pana cand femeia s-a convins in cele din urma ca trebuia sa consulte un ginecolog", a precizat chirurgul italian. Consultatia a dus la stabilirea diagnosticului de cancer.Operatia a avut succes, iar pacienta a fost externata si s-a intors acasa, alaturi de familia ei. "Totul a decurs in cel mai bun mod posibil", a adaugat acelasi chirurg italian.