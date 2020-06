Medicii italieni, ingrijorati de relaxarea populatiei: "Sa ramanem prudenti, pana la aparitia unui vaccin"

Ziare.

", a prevenit Massimo Galli, specialist in maladii infectioase la spitalul Sacco, din Milano, pentru cotidianul La Repubblica. Dupa parerea sa, este inca "prea devreme" pentru ca italienii sa renunte la mastile sanitare.Atmosfera apasatoare din perioada de izolare pare sa fi fost deja uitata de o parte a populatiei, deoarece in Italia pot fi vazute acum petreceri festive, plaje aglomerate, restaurante care nu respecta normele obligatorii referitoare la pastrarea distantei intre clienti.-care nu erau de gasit la inceputul izolarii- sunt, potrivit Federatiei farmacistilor.Obligativitatea purtarii mastilor sanitare in aer liber, in vigoare in cateva regiuni precum Lombardia, ar trebui sa fie ridicata, la sfarsitul lunii, insa Massimo Galli considera aceasta decizie "prematura".Lombardia, epicentrul epidemiei in aceasta tara, a anuntat luni, inca 143 de noi cazuri depistate in ultimele 24 de ore.Pana acum, noul coronavirus a cauzat 34.657 de decese in intreaga peninsula, iar cifrele aferente infectarilor zilnice au ramas stabile.La sfarsitul saptamanii trecute, autoritatile sanitare au indemnat populatia la prudenta, dupa ce au observat "semnale de alerta legate de transmiterea" coronavirusului, in special in urma a doua focare aparute la Roma, subliniind ca "circulatia virusului este inca foarte mare".", a declarat, pentru Corriere della Sera, si Franco Locatelli, un medic care prezideaza Consiliul Superior al Sanatatii si este consilier guvernamental."Italia a facut un efort urias si a obtinut rezultate extraordinare. Insa nu ar trebui sa le facem sa devina inutile prin comportamente putin responsabile, pentru ca ar trebui sa cinstim memoria celor 34.000 de victime", a adaugat el."Oamenii se deplaseaza de pe un continent pe altul si este imposibil de controlat toata lumea", a prevenit Franco LocatelliDe asemenea, nu foarte multi italieni au descarcat pe telefoanele mobile aplicatia nationala de monitorizare a cazurilor pozitive -doar 3,5 milioane, din 23 de milioane de utilizatori asteptati sa faca acest lucru.O ancheta serologica pe un esantion reprezentativ, de 150.000 de italieni, a suferit deocamdata un prim esec: doar o treime din persoanele contactate au acceptat pana in acest stagiu sa participe.