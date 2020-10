Medicul american Anthony Fauci, pentru BBC: Trump nu respecta informatiile stiintifice in privinta coronavirusului

Spunand ca declaratia este corecta, el a subliniat ca o lansare a vaccinului la nivel larg va dura "mai multe luni in 2021", iar utilizarea timpurie se va axa pe populatia vulnerabila si pe personalul medical, potrivit The Guardian.El a mai afirmat ca este "foarte important" pentru politicieni si figurile publice sa urmareasca ceea ce spune stiinta."Poti influenta comportamentul in mod pozitiv sau negativ. Ar fi cu adevarat pacat daca am avea un vaccin eficient, dar o mare parte din populatie sa nu vrea sa se vaccineze pentru ca nu crede in autoritati", a spus Fauci.Expertul a mai declarat ca este "evident" faptul ca a-ti injecta clor, referinta facuta de Trump la inceputul acestui an, n-are legatura cu stiinta.Intrebat despre afirmatia lui Trump ca in prezent ar fi imun si ca ar putea "iesi in public si saruta pe toata lumea" are legatura cu stiinta, Fauci a spus "stiti deja raspunsul, nu are".El a mai precizat ca Trump nu are dreptate nici atunci cand recomanda oamenilor sa nu-i asculte pe oamenii de stiinta pentru ca vor intra in depresie, adaugand ca el crede "ca daca facem lucrurile prudent, poti respecta stiinta si masurile autoritatilor de sanatate publica fara sa fie nevoie sa se inchida economia".El a subliniat ca virusul nu va disparea curand, asa cum a sustinut Trump, explicand ca afirmatiile sale facute in ianuarie inainte de transmiterea de la o persoana la alta au fost scoase din context.Cand a fost intrebat despre ce a spus Joe Biden cu privire la faptul ca purtarea mastii ar putea salva 100.000 de vieti pana in ianuarie, el a replicat ca "nu sunt sigur de acest numar", dar purtarea mastii este adevarat ca poate salva vieti.