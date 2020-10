Medicul lui Trump a anuntat ca presedintele nu mai este contagios: "Indeplineste toate criteriile pentru incetarea izolarii de siguranta"

"In aceasta seara, sunt bucuros sa anunt ca, pe langa faptul ca presedintele indeplineste toate criteriile CDC pentru incetarea izolarii de siguranta, din punctul de vedere al standardelor recunoscute actual, el nu mai este considerat ca riscand sa transmita virusul altor persoane", a indicat Sean Conley intr-un comunicat.Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite sunt principala agentie federala in domeniul sanatatii publice.Potrivit comunicatului, testele au aratat ca "nu mai exista dovezi de replicare activa a virusului" si ca incarcatura virala a presedintelui Trump "se diminueaza".Donald Trump nu are febra si simptomele s-au "ameliorat", a indicat medicul Casei Albe, subliniind ca va continua sa ii urmareasca starea de sanatate intr-un moment in care presedintele isi reia cursul normal al activitatilor sale.Presedintele american, care a fost spitalizat trei zile, a marcat sambata revenirea in cursa pentru alegerile de la 3 noiembrie cu un discurs din balconul Casei Albe, tinut in fata a sute de simpatizanti."Ma simt grozav!", s-a adresat el multimii la inceputul unei interventii de circa 20 de minute in cursul careia a aparut in forma. Casa Alba a anuntat ca el isi va relua de la inceputul saptamanii viitoare mitingurile de campanie, intr-un ritm intens: Florida luni, Pennsylvania marti, Iowa miercuri.