Meghan Markle a dat in judecata o publicatie. Cererea ca numele prietenilor ei sa nu fie divulgate, aprobata

Cei cinci in cauza au acordat, sub anonimat, interviuri pentru revista americana People in care o aparau de criticile aduse de tabloide.Markle a dat in judecata Associated Newspapers pentru incalcarea intimitatii si a drepturilor de autor, dupa ce Mail on Sunday a publicat extrase dintr-o scrisoare pe care ea i-a trimis-o in 2018 tatalui ei, Thomas Markle.Associated Newspapers a negat acuzatiile.Aceasta dezvaluire era ceruta pentru ca cei cinci prieteni apropiati au confirmat existenta scrisorii in interviul in care ei denuntau atacurile la care a fost supusa Markle."Sa fortezi reclamantul, asa cum cere acuzatul acestei curti sa faca, sa dezvaluie public identitatile ar fi un pret inacceptabil de mare pentru urmarirea acuzatiei ei de incalcare a vietii private", a transmis Curtii, in scris, Justin Rushbrooke, avocatul lui Markle.Avocatul Associated Newspapers, Anthony White, a spus la randul sau: "Raportarea acestor chestiuni fara a face referire la nume reprezinta o ingradire a dreptului presei si paratului de a raporta acest caz si a dreptului publicului de a cunoaste".Numele prietenilor lui Markle sunt deja inregistrate la Curte. In urma deciziei de miercuri, ele nu vor fi dezvaluite publicului.In luna mai, Associated Newspapers a castigat prima runda a procesului. Grupul media a cerut atunci eliminarea mai multor parti din caz, iar judecatorul Mark Warby a decis in favoarea companiei si a precizat ca acele parti pot fi readuse intr-un alt stadiu al procesului daca vor avea un temei juridic.