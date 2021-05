Meghan Markle isi va lansa prima carte pentru copii in luna iunie

Cartea exploreaza legatura speciala dintre un tata si fiul lui, vazuta prin ochii mamei. Inspirata de relatia dintre sotul ei si fiul lor, Archie, prima carte a lui Markle "capteaza emotionant relatia dintre tati si fii care evolueaza si se extinde" si "ne aminteste multele feluri in care dragostea se contureaza si poate fi exprimata intr-o familie moderna", se arata intr-un comunicat.Meghan Markle va nara editia audio a cartii, care va fi lansata in SUA si Canada Cartea pentru copii, ilustrata de Christian Robinson, va fi publicata in SUA de Barbara Marcus, presedinte si publisher la Random House. In Marea Britanie, Irlanda, India Noua Zeelanda si Africa de Sud, ea va fi publicata de Tundra Books.Toamna trecuta, Merkle si printul Harry au semnat un contract multianual cu Netflix , pentru a produce documentare, lungmetraje, programe de televiziune si seriale pentru copii. Primul lor proiect va fi un serial documentar despre Invictus Games, competitie sportiva infiintata de printul Harry in 2014.