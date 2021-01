VIDEO Melania Trump, in mesajul de ramas bun pentru americani: "Violenta nu a fost niciodata solutia si nu va fi niciodata justificata"

"Fiti pasionati in tot ce faceti. Insa amintiti-va mereu ca violenta nu a fost niciodata solutia si nu va fi niciodata justificata", a declarat ea.Intr-un discurs oficial de sase minute inregistrat in format video, Prima Doamna a SUA face doar o scurta referire la sotul sau, in timp ce isi prezinta omagiile pentru familiile militarilor, pentru lucratorii din sistemul sanitar confruntati cu pandemia de coronavirus si pentru victimele abuzului de opioide."Ultimii patru ani au fost de neuitat", a declarat Melania Trump, fost manechin azi in varsta de 50 de ani. "Acum ca Donald si cu mine ne incheiem sederea la Casa Alba, ma gandesc la toate persoanele pe care le-am pastrat in inima mea si la incredibilele lor povesti de iubire, patriotism si determinare"."Atunci cand am venit la Casa Alba, m-am gandit la responsabilitatea, pe care am simtit-o dintotdeauna in calitate de mama, de a incuraja, a da forta si de a transmite valori ale bunatatii", a dat ea asigurari.Pe data de 6 ianuarie, sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt sediul Congresului, pentru a se opune victoriei fostului vicepresedinte al lui Barack Obama Presedintele Donald Trump, care si-a indemnat sustinatorii sa vina la Capitoliu, a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor pentru "incitare la insurectie", iar procesul impotriva lui ar putea incepe in Senat la scurt timp dupa investirea succesorului sau Joe Biden, miercuri.Ca reactie la asaltul asupra Capitoliului, Washingtonul a capatat in ultimele zile o alura de tabara fortificata, autoritatile avand temeri in legatura cu posibilitatea izbucnirii de noi violente in contextul depunerii juramantului de catre Biden.Donald Trump a refuzat in aceste ultime luni sa accepte rezultatul scrutinului, scotand in prim plan acuzatii privind fraudarea alegerilor si refuzand sa-l felicite pe Joe Biden.De asemenea, Donald si Melania Trump nu l-au invitat pe Joe Biden si pe sotia acestuia Jill pentru traditionala vizita in Biroul Oval si nu vor asista la ceremonia de investire a noului sef al statului."Promisiunea acestei natiuni apartine tuturor celor dintre noi care nu pierd din vedere integritatea si valorile lor, care profita de toate ocaziile pentru a-si manifesta consideratia fata de o alta persoana si care adopta bune obiceiuri in viata de zi cu zi", a mai spus Melania Trump in mesajul sau de ramas bun.