Cel putin 12 membri ai Garzii Nationale, demisi din functie si dati afara din dispozitivul insarcinat cu securitatea investirii lui Biden, inainte de ceremonie

In cadrul acestor verificari au fost vizate eventuale legaturi cu extrema dreapta, au precizat marti oficiali de la Pentagon Controlul membrilor Garzii Nationale a vizat mai mult decat eventuale legaturi cu grupari extremiste, a precizat un purtator de cuvant al Departamentului american al Apararii.Un membru al Garzii Nationale a fost demis din functie din cauza unor SMS-uri tulburatoare, iar altul in urma semnalarii unui numar de telefon, a declarat presei un comandat al Garzii Nationale, generalul Daniel Hokanson."Din prudenta, am decis sa actionam imediat si i-am demis din functie la Capitoliu si la evenimentele care se defasoara acolo", a anuntat un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.Secretarul american al Apararii Chris Miller anunta duminica faptul ca politia federala ( FBI ) avea sa ajute armata sa-i verifice pe cei peste 25.000 de militari din Garda Nationala desfasurati in vederea apararii Capitoliului, din cauza unor temeri la adresa ceremoniei de investire a lui Joe Biden.Aceste verificari continua, de saptamana trecuta, iar FBI actioneaza de asemenea pentru a stabili daca membri ai Garzii au participat la revolta de la 6 ianuarie la Capitoliu a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump Garda Nationala din Virginia anunta saptamana trecuta ca Jacob Fracker, un agent de politie acuzat ca a participat la violentele care au avut loc in sediul Congresului la 6 ianuarie - pe cand se afla in afara programului - era caporal in Garda Nationala din statul sau.