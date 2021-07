Asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise: patru mercenari au fost ucisi, doi au fost arestati

"Patru mercenari au fost ucisi, doi au fost arestati si sub controlul nostru. Trei politisti care fusesera luati ostatici au fost eliberati", a precizat ulterior, intr-un anunt televizat, directorul general al politiei, Leon Charles."Am decis sa declaram starea de asediu in toata tara", declarase mai devreme premierul Claude Joseph intr-un discurs in creola, acordand astfel puteri consolidate executivului timp de doua saptamani.El a promis ca "autorii, ucigasii lui Jovenel Moise vor plati in fata justitie pentru ceea ce au facut", si a adaugat ca atacatorii erau "straini care vorbeau engleza si spaniola".Potrivit ambasadorului haitian in SUA , Bocchit Edmond, comandoul era format din mercenari profesionisti, care au pretins ca sunt oficiali si agenti ai Departamentului SUA de combatere a traficului de stupefiante.Sotia presedintelui, Martine Moise, ranita in atentat, a fost transportata cu avionul la Miami, unde a fost internata la spitalul Jackson Memorial, au raportat mai multe mass-media americane.Acest asasinat ameninta sa destabilizeze si mai mult cea mai saraca tara din cele doua Americi, Haiti confruntandu-se deja cu o dubla criza, politica si de securitate.Ca reactie, Republica Dominicana, care imparte cu Haiti aceeasi insula, a ordonat miercuri "inchiderea imediata" a frontierei.Provenind din lumea afacerilor, Jovenel Moise, in varsta de 53 de ani, a fost ales presedinte in 2016 cu promisiunea de a dezvolta economia tarii si a preluat oficial functia pe 7 februarie 2017. Activ in mai multe domenii economice, inclusiv in exploatarea plantatiilor de banane, Moise nu avea practic experienta in politica in momentul alegerii sale si era foarte putin cunoscut de compatriotii sai.Haiti este puternic afectat de absenta securitatii, in special ca urmare a rapirilor pentru rascumparari, realizate de bande care aproape ca se bucura de impunitate.Presedintele Jovenel Moise, acuzat de inactiune in fata crizei, se confrunta cu o puternica neincredere din partea unei parti insemnate a societatii civile.Guvernand prin decrete din ianuarie 2020, fara parlament si cu o durata a mandatului sau care a facut obiectul unor dispute, Jovenel Moise a initiat o reforma institutionala.Un referendum constitutional initial programat pentru aprilie, amanat pentru prima data pentru 27 iunie si apoi din nou din cauza epidemiei de COVID-19, era programat sa se desfasoare pe 26 septembrie.Scopul reformei viza consolidarea prerogativelor executivului.Insa ce se intampla pe strazile din Port-au-Prince indica mai clar deteriorarea situatiei din aceasta tara.De la inceputul lunii iunie, ciocnirile dintre bandele rivale din vestul Port-au-Prince paralizeaza complet circulatia intre jumatatea sudica a tarii si capitala.Mii de locuitori din cartierul foarte sarac Martissant, disputat de bande, au fost fortati sa isi paraseasca locuintele si si-au gasit adapost la rude sau in sali de sport.Pe 30 iunie, 15 persoane au murit in urma impuscaturilor din plin centrul capitalei Port-au-Prince, inclusiv un jurnalist, Diego Charles, si o activista politica din opozitie, Antoinette Duclair.De asemenea, in aprilie, rapirea si sechestrarea mai multor clerici catolici, inclusiv doi francezi, au provocat un soc care a depasit granitele tarii.Jovenel Moise a numit nu mai putin de sapte prim-ministri in timpul mandatului sau. Cel mai recent, Ariel Henry, a carui numire fusese anuntata luni si care urma sa se ocupe de organizarea alegerilor, nu a mai apucat sa preia functia.