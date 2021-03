Mercenarii rusi ai Wagner Group, tot mai prezenti in Africa. Arme si suport militar pentru acces la mine de aur si diamante

Arme si suport militar pentru acces la mine de aur si diamante

Rusia este deja un important furnizor de arme pentru continentul african

Formata in 2014 in Ucraina si detinut de omul de afaceri Yevgeny Prigozhin, compania militara privata rusa (PMC) Wagner Group este intens implicat in mai multe conflicte militare, nu numai in Ucraina, ci si in intreaga lume, din Orientul Mijlociu pana in America Latina, scrie publicatia DefenseRomania.ro Cu toate acestea, cea mai cunoscuta prezenta acestei companii militare private a fost in ultimii ani in Siria si Libia, unde Rusia a participat activ la razboaiele civile desfasurate in aceste doua tari, folosit mercenarii Wagner Group ca exponenti ai propriilor sale interese. Desi Rusia nu recunoaste oficial legaturile cu compania militara privata Wagner Group, nenumaratele rapoarte, in special cele realizate de ONU , demonstreaza contrariul celor sustinute de Moscova Dupa infiintarea sa initiala in anul 2016, s-a raportat ca Wagner Group are avea aproximativ 1.000 de angajati, carora li s-au adaugat destul de repede, pana in 2017, alti 6.000.Potrivit cotidianului turc Daily Sabah, compania militara privata Wagner Group ar avea sedii in Argentina, Sankt Petersburg si Hong Kong Desi angajatii companiei nu au voie sa faca si sa posteze fotografii, sa inregistrari materiale video sau sa ofere detalii despre locatia in care executa misiunii, exista multe rapoarte despre prezenta mercenarilor Wagner Group in diferite tari.In ultimii ani, locatiile in care s-a raportat prezenta unor mercenari ai Wagner Group au extins destul de usor - din Libia catre (aproape) intregul continent african - unde acestia nu doar ca se implica in conflicte militare din acesta parte a Globului, dar controleaza si companii miniere si de securitate cibernetica.Ca de exemplu, mercenarii Wagner Group protejeaza minele de aur si diamante din Republica Centrafricana (CAR), iar pentru acest tip de servicii acestora le revine o cota parte din veniturile realizate in urma exploatarii acestor resurse.Unele dintre tarile africane in care s-a raportat o prezenta insemnata a mercenarilor companiei Wagner Group sunt: Sudanul, Republica Centrafricana (CAR), Zimbabwe, Angola, Madagascar, Sudan , Guineea, Guineea Bissau, Mozambic si (cel mai probabil) Republica Democrata Congo.De precizat ca, atat PMC Wagner Group, cat si alte companii militare private afiliate acesteia, se bucura de unele privilegii si drepturi in aceste tari - de a utiliza si beneficia de resursele naturale ale acestora si de a le furniza in schimb arme, tehnologie si servicii militare.Multi experti sustin ca astfel de activitati fac parte din viziunea geostrategica a Kremlinului in Africa In august 2020, un raport al Ministerului de Externe german sustinea ca Rusia intentioneaza sa isi intensifice cooperarea militara cu tarile africane ca parte a noii sale strategii pentru Africa, inclusiv construirea de baze in sase tari de pe acest continen. Documentul intitulat "Noile ambitii ale Rusiei in Africa" sugera ca Vladimir Putin a facut din "Africa o prioritate maxima".Mai mult, Kremlinul a fost asigurat prin contracte ca "i se va permite construirea de baze militare in sase tari africane", si anume CAR, Egipt , Eritreea, Madagascar, Mozambic si Sudan. Dar Rusia nu vizeaza doar o desfasurare permanenta a trupelor sale in Africa, ci se bazeaza tot mai mult pe armate private sau grupuri de mercenari precum sunt cei ai Wagner Group.Cu o cota de piata de 37,6%, Rusia este principalul furnizor de arme catre Africa , urmata de SUA cu 16%, Franta cu 14% si China cu 9%.Din Africa, se pare ca Algeria ramane cel mai mare cumaparator de arme rusesti, urmata de Egipt, Sudan si Angola.