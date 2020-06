Merkel: Regatul Unit va trebui sa-si asume consecintele unei relatii economice mai putin puternice cu Uniunea Europeana

Ziare.

com

In conditiile in care guvernul britanic condus de premierul Boris Johnson vrea sa-si defineasca pozitia de dupa retragerea tarii din UE, "el va trebui apoi, desigur, sa-si asume consecintele - mai exact, o economie mai putin strans legata" de UE, a atentionat cancelarul federal german intr-un interviu acordat mai multor cotidiene europene.Dupa ce iesit din UE pe 31 ianuarie, Regatul Unit negociaza acum cu Bruxellesul pentru a incerca sa stabileasca o relatie comerciala avantajoasa cu blocul european la sfarsitul perioadei de tranzitie ce se incheie la sfarsitul anului.Germania va prelua la 1 iulie, pentru sase luni, presedintia prin rotatie a Consiliului UE."Trebuie sa renuntam la ideea ca noi suntem cei care definim ceea ce va dori Regatul Unit. Regatul Unit este cel care defineste si noi, in calitate de UE cu 27 de membri, vom veni cu raspunsul potrivit. Daca Regatul Unit nu vrea o reglementare comparabila cu cea a UE in materie de mediu, de piata a muncii sau de norme sociale, relatiile noastre vor pierde in intensitate", a subliniat Merkel.In ceea ce priveste UE, ea se afla in fata unor negocieri dure cu privire la fondul de relansare de 750 de miliarde de euro destinat sa sprijine tarile europene cele mai afectate de consecintele pandemiei de coronavirus.Acest fond "nu poate rezolva toate problemele Europei", insa trebuie, potrivit Merkel, "sa se actioneze rapid in fata pandemiei", dat fiind situatia economica a UE, cu o rata a somajului ce ar putea deveni foarte ridicata in unele tari. Aceasta ar putea avea "un impact politic exploziv" si prin urmare sa agraveze "amenintarile impotriva democratiei", avertizeaza ea."Pentru ca Europa sa supravietuiasca, si economia ei trebuie sa supravietuiasca", sustine cancelarul federal.