Ultimele cuvinte inainte de moarte ale femeii din Brazilia injunghiate in biserica din Nisa: "Spuneti-le copiilor mei ca-i iubesc"

Femeia, injunghiata de mai multe ori in biserica, a reusit sa fuga printr-o usa laterala cu ultimele puteri, si s-a prabusit intr-un bar din apropiere, relateaza The Guardian Inainte de a muri, Simone Baretto Silva le-a transmis ultima ei dorinta celor care ii acordau ingrijiri medicale: "Spune-le copiilor mei ca ii iubesc".Paracliserul bazilicii, Vincent Loques, tatal a doi copii, in varsta de 55 de ani, este o alta victima a atacului.A treia victima nu a fost numita. Era o femeie in varsta de 60 de ani care se dusese la bazilica Notre-Dame joi dimineata sa se roage.Trei persoane au fost ucise in dimineata zilei de joi, 29 octombrie 2020, la Bazilica Notre-Dame din Nisa.Atacatorul este un tunisian de 21 de ani. El a ajuns in Europa, prin Lampedusa (Italia), la sfarsitul lunii septembrie, iar in Franta a ajuns la inceputul lunii octombrie, unde nu a solicitat niciodata azil.Dupa atacul de la Nisa, ministrul de Interne Gerald Darmanin le-a cerut autoritatilor locale intarirea "imediata" a lacaselor de cult si a cimitirelor, "in special in aceasta perioada, de Sarbatorile Zilei tuturor Sfintilor"