Ultima zi ca ambasador SUA la Bucuresti a lui Adrian Zuckerman: "Ii voi fi vesnic recunoscator presedintelui Trump"

"Ii voi fi vesnic recunoscator Presedintelui Trump pentru ca mi-a acordat increderea de a ma numi reprezentantul sau si al poporului american in Romania. Sunt foarte mandru de ceea ce am realizat impreuna, pe atatea planuri, in putin mai mult de un an cat am petrecut aici. Am avut parte de binecuvantarea de a cunoaste mii de romani din toata tara. Romanii sunt oameni calzi, grijulii si muncitori, care isi doresc si merita o Romanie mai buna. Sunt sigur ca Romania este pe drumul cel bun si ca va deveni un lider al Europei", afirma Zuckerman intr-un mesaj pe Facebook El precizeaza ca desi astazi este ultima sa zi in calitate de ambasador, va continua sa lucreze la consolidarea si imbunatatirea relatiei stranse dintre Romania su SUA."Va multumesc tuturor si va doresc toate cele bune!", incheie diplomatul.