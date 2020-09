Mesajul misterios despre cazul lui Navalnii transmis de ofiterul care a fost otravit cu Noviciok in Marea Britanie

I have so much that I want to say about this tweet. But I can't, and I won't. https://t.co/1ZzDzl5WKa - Nick Bailey (@DSNickBailey) September 2, 2020

Joi, detectivul a postat un raspuns la un tweet al primului ministru britanic, Boris Johnson , prin care acesta a condamnat guvernul rus si a promis ca "va colabora cu parteneri internationali pentru a se asigura ca se va face dreptate", relateaza CNN Bailey a scris: "Sunt atat de multe de spus despre acest tweet. Dar nu pot si nu o voi face".Sarah Baileym sotia acestuia a postat si ea un raspuns la mesajul lui Johnson. "Ar fi bine sa se faca dreptate. Actiunile vorbesc mai puternic decat cuvintele. Au trecut aproape 2 ani si jumatate dupa evenimentele din Salisbury si nu s-a facut dreptate pentru Dawn si familia ei si nici pentru familia Skripal, Charlie sau noi. Si acum s-a intamplat din nou", a scris ea pe Twitter."Se pare ca nu exista consecinte pentru vinovati. Guvernul are dreptate sa condamne aceste actiuni, dar peste 2 ani si jumatate vor fi uitate? Noi asa simtim. #RIPDawn", a mai scris femeia.Dawn Sturgess, o femeie de 44 de ani, a murit dupa ce s-a dat cu "parfum" dintr-o sticla mica. "Parfumul" era de fapt Noviciok, agentul neurotoxic din epoca sovietica, care ii imbolnavise anterior pe Skripal si pe fiica sa.Partenerul femeii, Charlie Rowley, a fost si el internat, dar a fost ulterior externat. Skripal si fiica lui au supravietuit, de asemenea, atacului.Bailey a intrat in contact cu Noviciokul in timp ce investiga otravirea lui Skripal, fostul agent KGB care ajunsese sa lucreze pentru serviciile secrete britanice. Procurorii britanici au declarat in 2018 ca au suficiente dovezi pentru a acuza doi rusi de tentativa de omor, dar nu s-a solicitat extradarea barbatilor, deoarece constitutia rusa nu permite acest lucru.Otravirea lui Navalnii, un militant anticoruptie care a fost incarcerat in repetate randuri si a petrecut perioade lungi in detentie pentru organizarea protestelor politice, are asemanari tulburatoare atat cu cazul din Salisbury, cat si cu asasinarea fostului agent rus Alexander Litvinenko, cu poloniu, la Londra, in 2006.Kremlinul a negat in mod constant implicarea in acele atacuri, dar guvernele occidentale suspecteaza statul rus ca a patentat deja o metoda prin care ii elimina pe cei incomozi, in interiorul tarii, dar si in afara ei.Navalnii este in prezent tratat la un spital din Berlin, dupa ce a inceput sa se simta foarte rau in timpul unui zbor catre Moscova . Guvernul german a anuntat miercuri ca a fost otravit cu Noviciok, iar asta a starnit revolta liderilor din intreaga lume.Citeste si: Kremlinul nu vede niciun motiv ca statul rus sa fie acuzat ca se afla la originea otravirii lui Navalnii Citeste si: Voci din Germania cer sa se recurga la "arma gazului" impotriva lui Putin, dupa presupusa otravire cu noviciok a lui Navalnii