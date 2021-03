Presedintele Klaus Iohannis: "Femeile sunt adesea primele victime ale crizelor, iar pandemia de COVID-19 nu a facut exceptie"

Cine se mai numara printre semnatarii mesajului

"In timp ce se aflau in fruntea luptei impotriva pandemiei in spitalele si centrele noastre de ingrijire medicala, femeile au fost afectate in mod disproportionat de pandemie, platind un pret mai mare, atat din punct de vedere economic, cat si social", noteaza mesajul. Violenta domestica si de gen a crescut , femeile au preluat o pondere mai mare din sarcinile gospodariei, iar cifrele lunare privind somajul, potrivit Eurostat, arata ca, in timp ce rata somajului in randul barbatilor a crescut de la 6,2% la 7,1% in decembrie 2020, cresterea in randul femeilor a fost mai semnificativa, de la 6,7 % la 7,9%."In urmatorii ani, trebuie sa reconstruim in bine societatile si economiile noastre. Daca vrem sa evoluam si sa prosperam in lumea post-COVID-19, avem nevoie de o abordare mai incluziva, care sa puna in valoare toate abilitatile, inclusiv pe cele ale femeilor. Cum vom reusi sa facem acest lucru? In primul rand, trebui sa depasim dezbaterile ideologice din trecut. Egalitatea dintre femei si barbati este consacrata de articolul 23 din Carta Drepturilor Fundamentale. Acest drept nu este negociabil. Este unul dintre pilonii fundamentali pe care am construit societatile noastre europene. In al doilea rand, mai mult ca oricand trebuie sa construim contextul economic adecvat pentru egalitatea de gen", se mai arata in editorialul semnat de Iohannis, impreuna cu Ursula von der Leyen , presedintele Comisiei Europene, citat de digi24.https://ziare.com/politica/stiri-politice/klaus-iohhannis-va-rosti-o-alocutiune-la-prezentarea-raportului-de-activitate-al-inaltei-curti-de-casatie-si-justitie-1665224In al treilea rand, trebuie intensificate eforturile la nivel international . "Femeile si fetele sunt adesea primele victime ale crizelor, iar pandemia de COVID-19 nu a facut exceptie. Criza de sanatate severa a expus pozitia vulnerabila a fetelor si a femeilor in multe parti ale lumii, in special in statele fragile si in cele afectate de conflicte. Este important ca noua administratie americana a revenit, impreuna cu noi, in lupta pentru drepturile fetelor si ale femeilor din intreaga lume".Printre semnatari se mai numara Alexander De Croo, prim-ministrul Belgiei, Kaja Kallas, prim-ministrul Estoniei, Sanna Marin, prim-ministrul Finlandei, Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei, Micheal Martin, prim-ministrul Irlandei, Xavier Bettel, prim-ministrul Luxemburgului, Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, Stefan Lofven, prim-ministrul Suediei. Editorialul a fost publicat si in Financial Times, Politico si The Guardian.