Mesajul reginei Angliei, dupa ce premierul Boris Johnson a castigat alegerile. Ce a zis suverana in varsta de 95 de ani

Liderul conservator si-a enumerat prioritatile, prin vocea suveranei in varsta de 95 de ani, dupa succesul Partidului sau Conservator la urne joi - sustinerea relansarii economice, combaterea infractionalitii, actiunea in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si "redresarea" zonelor defavorizate - in contextul in care regatul incepe sa revina la normalitate, multumita campaniei de vaccinare impotriva covid-19."Prioritatea Guvernului meu este sa asigure redresarea nationala dupa pandemie, pentru a face Regatul Unit mai puternic, mai sanatos si mai prosper decat inainte", a declarat Elizabeth a II-a in uralele Camerei Lorzilor , in deschiderea noii sesiuni parlamentare, intr-un ceremonial cu un fast puternic redus din cauza epidemiei."Pentru a realiza acest lucru, Guvernul meu va consolida oportunitatile in intreg Regatul Unit, sustinand locurile de munca, intreprinderile si cresterea economica", a declarat suverana, insotita de printul mostenitor Charles, in varsta de 72 de ani.Regina - care nu a purtat masca - a renuntat la caleasca, pe care a inlocuit-o cu un Range Rover, dar si la coroana, pe care a inlocuit-o cu o palarie de lavanda.In vederea respectarii exigentelor distantarii sociale, numai cateva zeci de parlamentari, care au purtat masca - din cei 600 de obicei - au asistat la discurs, si numai in urma unei test covid-19 negativ.Acesta este primul angajament al suveranei in afara Castelului Windsor de la funeraliile printului Philip, decedat la varsta de 99 de ani in aprilie.POZITIE DE FORTABoris Johnson isi prezinta programul de politica nationala dintr-o pozitie de forta. Conservatorii, mari invingatori ai alegerilor de la sfarsitul lui 2019, au continuat sa castige teren in detrimentul laburistilor, in alegerile locale, carora le-au cucerit un bastion istoric din nord-estul Angliei, Hartlepool.Insa liderul conservator se confrunta, concomitent, cu provocari in mentinerea unitatii Regatului Unit, in contextul in care o majoritate separatista din Parlamentul scoatian cere un nou referendum de autodeterminare a Scotiei, caruia Johnson i se opune ferm.In plan economic, prioritatile sale in viitorul an prevad investitii in infrastructura transporturilor, in industrii verzi care sa creeze locuri de munca si in reteaua 5G si Internetul cu viteza mare - promisiuni facute inaintea alegerilor legislative.In vederea unei stimulari a regiunilor, dupa iesrea din Uniunea Europeana (UE), la 1 ianuarie, urmeaza sa se creeze opt porto-franco, zone considerate fiscal in afara teritoriului vamal national.Guvernul intentioneaza totodata sa aprofundeze relatiile comerciale cu tarile de la Golful Persic, din Africa si din regiunea indo-pacifica, care inregistreaza o crestere puternica.Dupa o asigurare a unei relansari, obiectivul este aducerea finantelor publice, foarte solicitate in timpul crizei sanitare, "pe o linie sustenabila".In domeniul luptei imporiva modificarilor climatice, o lege urmeaza sa stabileasca definitiv obiectivele Regatului Unit, in contextul in care acesta se pregateste sa gazduiasca marea conferinta ONU privind lupta impotriva incalzirii globale (COP26).Londra s-a angajat sa-si reduca emisiile de dioxid de carbon cu 78% pana in 2036, fata de nivelul din 1990, si vizeaza neutralitatea carbonului in 2050.Executivul preconizeaza sa lupte mai dur impotriva infractionalitatii, printr-o inasprire a pedepselor cu inchisoarea in cazul infractiunilor celor mai grave.El intentioneaza sa-si insapreasca politica impotriva migratiei - o promisiunea-cheie a referendumului Brexitului din 2016. Londra vzeaza mai ales traversarea Canalului Manecii de catre migranti care vin din Franta cu ambarcatiuni improvizate.Guvernul britanic a provocat in martie o controversa, dupa ce si-aprezentat reforma sistemului de azil, care vizeaza o descurajare a imigratiei ilegale, prin care nu mai acorda aceleasi drepturi persoanelor, in functie de faptul daca au intrat in mod legal sau ilegal in regat.In fata noilor amenintari, Boris Johnson intentioneaza, de asemenea, sa modernizeze capcitatile militare ale tarii sisa legifereze cu scopul de a "contracara activitatea ostila a unor state straine".Intre alte prioritati se afla o continuare a programului vaccinarii, sustinerea serviciului public de sanatate NHS, lupta impotriva obezitatii si infiintarea unei agentii de cercetare si dezvoltare.Terapiile de conversie a homosexualilor vor fi interzise.