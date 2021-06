Mesajul presedintelui SUA pentru inlocuitorul lui Benjamin Netanyahu. "Statele Unite raman de neclintit in sprijinul sau pentru securitatea Israelului

"In numele poporului american, il felicit pe premierul Naftali Bennett, prim-ministru in alternanta si ministru al Afacerilor Externe Yair Lapid si pe toti membrii noului guvern israelian", a spus Biden intr-un comunicat. El a subliniat ca "este nerabdator sa lucreze" cu Bennett "pentru a intari toate aspectele lungii si stransei relatii dintre tarile noastre". Israel nu are un prieten mai bun decat Statele Unite . Legatura dintre popoarele noastre este o dovada a valorilor comune si a deceniilor de stransa cooperare si pe masura ce continuam sa ne consolidam parteneriatul, Statele Unite raman de neclintit in sprijinul sau pentru securitatea Israelului", a mai spus Biden. Ultra-nationalistul Naftali Bennett va conduce noul cabinet dupa ce a fost votat de 60 de deputati. Noul guvern este format din partide de la stanga la dreapta, pentru doi ani, inainte ca aliatul centrist Yair Lapid sa preia functia.In discursul sau, Naftali Bennett, noul premier ales, a spus: "Acest Guvern isi incepe activitatea sub cea mai grava amenintare de securitate", a declarat el referitor la Iran , inamicul Israelului, asigurand ca tara sa "isi va rezerva libertate totala de actiune" contra Teheranului.