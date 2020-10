Ursula von der Leyen, mesaj pentru cadrele didactice, in urma decapitarii profesorului din Paris. "Fara voi nu exista cetateni, nu exista democratie"

"Am aflat cu oroare despre asasinarea unui profesor la Conflans-Sainte-Honorine. Adresez condoleantele mele familiei sale si francezilor. Gandurile mele se indreapta de asemenea catre cadrele didactice din Franta si din intreaga Europa. Fara ele nu exista cetateni. Fara ele nu exista democratie", a scris ea intr-un mesaj transmis prin Twitter Decapitarea acestui profesor, care a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, potrivit primelor elemente ale anchetei, a provocat un soc in Franta. Presedintele Emmanuel Macron a calificat faptele drept "atentat terorist islamist".Dupa atacul comis vineri in jurul orei 17:00 (15:00 GMT) in apropiere de cladirea scolii, o ancheta a fost deschisa pentru "asasinat in legatura cu o actiune terorista" si "asociere terorista criminala de raufacatori" de catre Parchetul national antiterorist francez.Identitatea atacatorului, care a strigat "Allah Akbar" inainte de a fi impuscat de politisti, a fost confirmata de anchetatori: un tanar cecen rus, in varsta de 18 ani, nascut la Moscova In total au fost retinute noua persoane in cadrul anchetei.