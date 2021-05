New York-ul a deschis vaccinarea in statiile de metrou in schimbul unor calatorii gratuite VIDEO

In Manhattan, in emblematica Grand Central Station, care a inceput din nou sa sa freamate de calatori, s-au format miercuri cozi lungi de asteptare pentru a primi vaccinul.Este vorba de un program pilot de vaccinare care va fi disponibil pana duminica, fara nevoie de programare, in opt puncte ale zonei metropolitane, prin care autoritatile spera sa atraga cat mai multi calatori sa se vaccineze.Autoritatea de gestionare a retelei de metrou (MTA) a anuntat miercuri ca initiativa ar putea fi extinsa daca va fi bine primita de public.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anuntat luni programul pentru a spori numarul persoanelor vaccinate, dupa o incetinire a ritmului in intreaga tara.El a anuntat totodata ca vor fi create cinci puncte de vaccinare in sistemul de transport al autobuzelor si trenurilor din nordul statului, in localitati ca Buffalo sau Niagara Falls."Cei care au avut chef sa se vaccineze au venit primii, apoi ritmul a scazut, iar acum cifrele sunt mai mici", a spus Andrew Cuomo, care a precizat ca a scazut si numarul contagierilor odata cu vaccinarea in masa.In statul New York, jumatate din populatia adulta, aproximativ 7,8 milioane de persoane au completat programul de vaccinare, in timp ce alte 9,5 milioane de persoane au primit cel putin o doza de vaccin.Autoritatile locale cauta modalitati creative de a impulsiona vaccinarile, oferind cadouri si avantaje, precum bilete gratis la gradina zoologica din Bronx, la Acvariul din New York, sau la meciurile de baseball.Guvernatorul statului a anticipat "o vara normala" cu piscine si plaje publice deschise la capacitate maxima din iulie, daca "merge totul bine".