Metroul din Moscova se pregateste de implementarea platii prin recunoastere faciala. Rezidentii orasului "nu mai sunt impresionati" de tehnologia touchless

Primarul adjunct al Moscovei responsabil de transportul public, Maxim Liksutov, a afirmat vineri ca rezidentii orasului "nu mai sunt impresionati" de tehnologia touchless cu care pot plati un bilet la metrou prin intermediul cardului bancar si a telefoanelor smart, informeaza Moscow Times Acesta a afirmat ca niciun metrou din lume nu a implementat la scara larga un sistem de plata prin recunoastere faciala si ca Moscova are "toate sansele" sa fie prima."Imaginati-va ca turnichetii se deschid in fata voastra ca usile glisante de la magazine", a descris acesta cum ar functiona sistemul, adaugand ca "suna putin fantastic dar acesta este viitorul nostru imediat".Tehnologia de recunoastere faciala va fi folosita si ca un instrument de supraveghere nu doar pentru a creste comoditatea calatorilor, metroul din Moscova planuind sa instaleze in jur de 12.300 de camere cu functia respectiva in 1.500 de vagoane de metrou pana la sfarsitul lui 2020.Autoritatile din capitala Rusiei au introdus deja tehnologia de recunoastere faciala in oras ca parte a unei retele de aproape 200.000 de camere de supraveghere in intreg orasul pentru a identifica infractori si suspecti, potrivit autoritatilor moscovite.Orasul Guiyang din sud-vestul Chinei a lansat in iulie o optiune de plata pe baza recunoasterii faciale printr-o aplicatie pe telefon la metroul si autobuzele din oras.In luna august o companie din Los Angeles a introdus pentru prima data in Statele Unite plata prin recunoastere faciala la restaurantele din apropierea sediului sau.