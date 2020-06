Mexic: Cutremur cu magnitudinea de 7,5

Ziare.

Seismul a avut loc la 10:29 ora locala (15:29 GMT) si a avut magnitudinea 7,5 grade pe scara Richter, potrivit Serviciul Seismologic National.Cutremurul a activat alerta seismica a capitalei, unde s-a simtit cu putere in marea parte a Ciudad de Mexico.Alerta seismica, declansata cu aproape un minut inainte ca miscarea telurica sa fie resimtita a dat timp evacuarii majoritatii cladirilor."Activam protocolul de Protectie Civila", a informat responsabilul Marcelo Ebrard, pe retelele de socializare.Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, desi diferitele organisme federale ale Protectiei Civile realizeaza primele evaluari.Protectia Civila din Oaxaca a informat pe Twitter "monitorizarea posibilelor daune produse de cutremurul de 7,5 grade".Teritoriul mexican este situat la confluenta a cinci placi tectonice.In 2017, 471 de persoane au murit in Mexic in urma a trei cutremure produse la 7, 19 si 23 septembrie, in cel mai mare dezastru natural care a lovit tara dupa cutremurul din 1985, care s-a soldat cu mii de morti in capitala Ciudad de Mexico.