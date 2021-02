Michelle Obama va fi protagonista unei emisiuni culinare pentru copii. Show-ul, disponibil pe Netflix, incepand din martie

Productia "Waffles + Mochi"

Fosta prima doamna a Statelor Unite va interpreta personajul unei patroane de supermarket, alaturi de Waffles si Mochi, mascotele din The Land of Frozen Food.Michelle Obama a descris emisiunea, intitulata ''Waffles + Mochi" si care va avea premiera luna viitoare, drept un ''spectacol hilar, induiosator, pur si simplu magic''.Cei doi au semnat in 2018 un acord pentru productia de seriale si lungmetraje pentru Netflix. Printre proiectele finalizate se numara si ''Becoming'', un documentar din 2020, care are la baza volumul autobiografic semnat de Michelle Obama, vandut in numeroase exemplare.In productia ''Waffles + Mochi'', Michelle Obama le va ajuta pe cele doua marionete, satule sa manance produse congelate, sa devina bucatari.Ghidati de un carucior de cumparaturi magic, ei vor calatori prin lume pentru a degusta tot felul de mancaruri gatite.''Mi-as fi dorit ca 'Waffles + Mochi' sa fi existat atunci cand fiicele mele erau mici pentru ca e genul de emisiune pe care e amuzant sa o urmaresti in familie si care le ofera parintilor linistea de a sti ca micutii invata ceva folositor'', a precizat Michelle Obama, adaugand ca emisiunea este ''o continuare a muncii mele in sprijinul sanatatii copiilor din perioada in care am fost prima doamna''.Nu e pentru prima data cand Michelle Obama a folosit personaje-marionete in campaniile sale . In 2013, ea a invitat personaje din serialul ''Sesame Street'' la Casa Alba in cadrul unei campanii de a schimba continutul meselor servite in scoli si de a lupta impotriva obezitatii in randul copiilor.Emisiunea ''Waffles + Mochi'' va putea fi urmarita din 16 martie.