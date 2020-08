Mii de oameni au protestat in Mauritius dupa moartea a 40 de delfini in apropierea unei zone afectate de o scurgere de petrol

Ecologistii au solicitat o investigatie pentru a vedea daca delfinii au murit ca urmare a deversarii cauzate de vrachierul MV Wakashio care a lovit luna trecuta un recif de corali, transmite Reuters Unul dintre protestatar a tinut un banner cu un delfin acoperit in ulei pe care scria "viata noastra conteaza", iar pe un alt banner se cerea demisia guvernului. Steagurile Republicii au fost fluturate in piata plina a Catedralei Sfantul Louis."Nu avem incredere in guvern si in informatiile diluate pe care ni le-au oferit in ceea ce priveste gestionarea si raspunsurile la deversarea de petrol", a declarat pentru Reuters Fabiola Monty, om de stiinta din Mauritius.Guvernul a declarat ca va efectua autopsii asupra tuturor delfinilor morti si a infiintat o comisie care sa analizeze scurgerea de petrol. Doua investigatii au fost derulate: una de catre politie cu privire la responsabilitatile echipajului si una de catre un inalt functionar al Ministerului Transporturilor Nationale cu privire la ce s-a intamplat cu nava.Pana in prezent, medicii veterinari au examinat doar doua dintre carcasele mamiferelor, care prezinta leziuni, dar nu au urme de ulei in organism, conform rezultatelor preliminare ale autopsiei.Rezultatele autopsiei pentru cei 25 de delfini care au ajuns la mal miercuri si joi sunt asteptate in zilele urmatoare, potrivit lui Jasvin Sok Appadu de la Ministerul Pescuitului.