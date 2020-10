Mii de oameni au protestat la Londra fata de restrictiile impuse pentru combaterea COVID-19. "Pandemia este o pacaleala"

Participantii si-au inceput manifestatia in Hyde Park, multi cu bannere, si au cerut eliminarea obligativitatii de a purta masca si au denuntat actualele masuri ca fiind echivalente cu tirania si supravegherea statului.Unii au sustinut ca pandemia este o pacaleala. Politia nu a oferit informatii despre numarul participantilor, insa agentia britanica de stiri PA si ziarul The Guardian au relatat ca mii de persoane au fost prezente la manifestatie.Politisti inarmati au dispersat ulterior multimile de protestatari anti-lockdown in Trafalgar Square dupa mars. Cel putin doua persoane au fost arestate de politisti, a relatat PA.Manifestatia a fost organizata de miscarea 'Save our Rights UK' ('Salvati-ne drepturile').Restrictiile se aplica in intreaga Mare Britanie, existand trei niveluri de gravitate, in functie de numarul de cazuri dintr-o anumita zona.In nordul tarii, unde virusul se raspandeste rapid, barurile sunt inchise in unele zone, iar oamenii nu se pot intalni cu altii din locuinte diferite.La nivel national se aplica 'regula de sase', ceea ce inseamna ca la o intalnire nu pot participa mai mult de sase persoane.Numarul de cazuri creste rapid, cu peste 20.000 de noi infectari inregistrate in 24 de ore de mai multe ori in ultima perioada.