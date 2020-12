VIDEO 75.000 de oameni din Sri Lanka au fost evacuati din calea ciclonului Burevi

Ciclonul ar putea afecta cladirile din zonele costiere si liniile de inalta tensiune si exista riscul de a se forma viituri, a anuntat serviciul pentru gestionarea situatiilor de urgenta din insula, care a sfatuit locuitorii aflati in apropiere de traiectoria furtunii sa ramana in spatii inchise."Pana in aceasta seara sau noapte, ciclonul va atinge zona de uscat", a spus Athula Karunanayake, seful departamentului de meteorologie, adaugand ca vantul ar putea ajunge la 80-90 km/h. "In unele zone vor fi peste 200 mm de ploaie", a precizat el.Persoanele evacuate, din districtul Trincomalee care, potrivit prognozelor, va fi cel mai afectat, au fost adapostite in 237 de centre pana la trecerea ciclonului, au indicat reprezentantii serviciului pentru situatii de urgenta.Anuradha Yahampath, guvernatorul provinciei estice unde se afla Trincomalee, a declarat ca unele persoane se opun masurilor de evacuare. "Fac apel la oameni sa mearga in aceste tabere de indata ce pot", a transmis guvernatorul prin intermediul media locale. "Am intalnit mai devreme cativa dintre pescari. Sunt constienti de situatie, dar inca nu sunt pregatiti sa-si paraseasca locuintele", a spus oficialul.Autoritatile din provinciile nordice si estice, unde traiesc milioane de persoane, au dispus inchiderea scolilor cel putin pana vineri.Ciclonul va continua sa inainteze pana joi in directie nord-vestica, a precizat Athula Karunanayake, de la departamentul de meteorologie.Potrivit prognozelor, Burevi va ajunge in sudul Indiei pana vineri dimineata, au indicat meteorologii indieni, care se asteapta insa ca ciclonul sa provoace mai putine daune in acele regiuni.Forta Nationala de Reactie la Dezastre Naturale (NDRF) din India a anuntat marti seara ca a trimis 26 de echipe in statele Tamil Nadu si Kerala din sudul tarii. "Suntem pregatiti pentru ciclon", a scris miercuri pe Twitter directorul general al NDRF, Shri SN Pradhan.Departamentul de meteorologie din India a plasat in alerta rosie mai multe zone din aceste doua state si a suspendat activitatile de pescuit in anumite sectoare pana vineri.Burevi este al doilea fenomen meteorologic de acest tip care ameninta regiunea in decurs de o saptamana.Sri Lanka, India si Bangladesh sunt afectate constant de ploi torentiale si furtuni violente, soldate cu victime si pagube materiale in fiecare an, in special in perioada musonului.