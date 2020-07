Mii de palestinieni protesteaza in Gaza impotriva intentiei Israelului de a anexa teritorii din Cisiordania

Israelul a stabilit printr-un acord de coalitie data de 1 iulie ca prima zi de implementare a etapelor anexarii. Se pare totusi ca nu se vor lua imediat masuri concrete: ministrul cooperarii regionale, Ofir Akunis, a declarat miercuri ca actiunile vor avea loc ceva mai tarziu luna aceasta.Printre liderii care s-au alaturat demonstratiei s-a aflat si Yahiya Sinwar, conducatorul miscarii islamice Hamas, care guverneaza Fasia Gaza. El a insistat ca poporul palestinian si rezistenta acestuia vor zadarnici planul lui Trump, cunoscut ca 'Acordul Secolului'.Sadi Aabed, purtator de cuvant al factiunilor palestiniene participante la protest, a declarat ca 'ocupatia nu se va bucura de liniste prea multa vreme'. 'La fel cum poporul nostru a declansat revolutia si Intifada in 1987, va surprinde ocupantul si lumea cu un nou val de lupte, la care nimeni nu se astepta', a adaugat el.Intifada, prima revolta palestiniana, a inceput in 1987 si s-a incheiat in 1993. A doua miscare cu acest nume a avut loc in 2000-2005.Saptamana trecuta, aripa militara a Hamas - organizatie considerata terorista de SUA si de Uniunea Europeana - a avertizat ca anuntul Israelului privind anexarea unor teritorii din Cisiordania ar insemna 'o declaratie de razboi '.Israelul a cucerit Cisiordania si estul Ierusalimului in Razboiul de Sase Zile din 1967. Palestinienii revendica teritoriile respective pentru statul lor, cu capitala in centrul vechi al Ierusalimului.