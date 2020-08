Mii de persoane au continuat sa protesteze in Belarus fata de represiunea din partea autoritatilor

Autoritatile au anuntat seara ca au eliberat 1.000 de manifestanti, in timp ce pe strazile capitalei Minsk prezenta politistilor a fost mult mai numeroasa decat in cele patru seri precedente, potrivit jurnalistilor de la AFP.Presedinta Senatului, Natalia Kotsanova, a afirmat la televiziunea publica ca persoanele au fost eliberate cu obligatia de a nu participa la adunari neautorizate.O alta concesie aparenta: ministrul de Interne Iuri Karaev si-a prezentat joi scuze pentru violentele comise contra "trecatorilo" care nu au fost implicati in proteste.Zeci de mii de persoane s-au adunat noaptea in mai multe locuri din orasul Minsk si au cantat. Adunari similare au fost anuntate in alte cel putin sase orase, fara ca politia sa intervina."Avem nevoie de un nou presedinte!", "Belarusi, sunteti geniali!" au fost mesaje pe pancartele protestatarilor.De duminica, mai mult de 6.700 de persoane au fost arestate oficial. Au fost semnalate numeroase cazuri de violente ale Politiei si tortura fata de cei aflati in detentie.La inchisoarea Okrestina, din Minsk, persoanele arestate in timpul manifestatiilor au fost eliberate in noapte de joi i mici grupuri, in majoritate femei, potrivit AFP.Mai mult de 1.000 de cercetatori din Belarus au semnat o scrisoare "impotriva violentei", in timp ce angajati din sistemul medical s-au adunat in fata unitatilor sanitare. Artistii de la Filarmonica din Minsk au interpretat cantece patriotice in fata institutiei.Conform informatiilor publicate de mass-media de opozitie, actiuni similare de protest au avut loc in fabrici importante precum BelAZ (camioane), Maz (masini), Grodno Azot (produse chimice).Mai multi jurnalisti din presa de stat si-au anuntat demisia in ultimele zile.Aceste miscari de protest au loc dupa patru nopti de represiune a manifestantilor contra realegerii duminica, considerata frauduloasa de contestatari, a lui Lukasenko, la putere de 26 de ani, si oficial creditat cu 80% din voturi.O suta de politisti au fost raniti, dintre care 28 spitalizati. Niciun bilant detaliat nua fost furnizat despre manifestantii contra carora s-a tras cu gloante de cauciuc, grenade.Autoritatile din Belarus au confirmat moartea unui barbat aflat in detentie si cea a unui manifestant la Minsk. Acestea au recunoscut marti ca au folosit arme de foc la Brest care au ranit o persoana.Intr-o declaratie comuna, presedintii Lituaniei, Poloniei si Estoniei, vecinii Belarusului, au facut apel joi la dialog cu poporul.Statele Unite si UE au denuntat fraudele electorale si represiunea, europenii amenintand Minskul cu sanctiuni. Ambasadorul Belarusului la Berlin a fost de altfel convocat.