VIDEO Mii de sustinatori ai lui Trump au iesit pe strazile de Washington, convinsi de victoria lui

In pofida unei noi infrangeri usturatoare la Curtea Suprema cu o zi inainte, partizanii lui Donald Trump raman ferm convinsi de victoria acestuia la alegerile din noiembrie.Intr-o ambianta festiva, mai multe mii dintre ei s-au adunat in Freedom Plaza, la mica distanta de Casa Alba , o multime insa mai putin numeroasa in raport cu cei 10.000 de manifestanti prezenti in urma cu o luna pentru a-l sustine pe presedintele in exercitiu.La orele diminetii, manifestanti pro- si anti-Trump au fost implicati in cateva altercatii, politia intervenind pentru a-i separa."Nu vom ceda nimic", a promis Luke Wilson, venit din Idaho, purtand un drapel in favoarea dreptului de portarma."Un amestec strain", un software electoral care ar fi sters milioane de voturi destinate presedintelui. Militantii au enumerat motivele pentru care alegerile le-au fost "furate"."Poporul american este victima unei mari nedreptati", a subliniat Dell Quick, un obisnuit al mitingurilor omului de afaceri republican, pentru care alegerea lui Joe Biden pare "complet imposibila".In lipsa unor elemente tangibile care sa sustina acuzatiile de "frauda masiva", cele peste 50 de plangeri depuse de aliatii lui Donald Trump pe intreg teritoriul Statelor Unite au fost toate, cu o singura exceptie, respinse de instanta sau abandonate.Toate statele au certificat oficial rezultatele lor, dand victoria lui Joe Biden, iar marii electori urmeaza sa inregistreze votul lor luni pentru validarea sa.Presedintele Donald Trump refuza in continuare sa isi recunoasca infrangerea in fata lui Joe Biden."Uau! Mii de persoane se aduna la Washington pentru a impiedica sa ni se fure alegerile", a salutat el sambata pe Twitter , inainte ca elicopterul prezidential sa survoleze multimea care intona imnul american.