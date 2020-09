Mii de thailandezi au protestat fata de Guvern si Monarhie: "Jos cu feudalismul! Traiasca poporul!"

"Jos cu feudalismul! Traiasca poporul!", a fost una dintre scandarile de la cea mai mare demonstratie din Bangkok de cand Prayuth a preluat puterea in 2014.Proteste au loc in tara asiatica din luna iulie, oamenii cerand inlaturarea Guvernului, o noua Constitutie si alegeri. Ei au incalcat un tabu si au criticat monarhia regelui Maha Vajiralongkorn.Protestele de sambata s-au mutat din campusul Universitatii Thammasat, teren propice opozitiei conducerii militare si regale, la Sanam Luang, in fata Marelui Palat."Sper ca oamenii de la putere sa vada importanta poporului", a spus liderul studentilor, Panupong "Mike" Jadnok, multimii. "Luptam pentru a pune monarhia la locul ei, nu pentru a o aboli".Organizatorii au spus ca au fost prezenti 50.000 de oameni la demonstratie, iar politia a anuntat ca a fost vorba despre 18.000 de persoane.Protestatarii au spus ca planuiesc sa ramana peste noapte si sa marsaluiasca spre sediul Guvernului duminica dimineata.Regele nu se afla in Thailanda si a petrecut mult timp in Europa de cand a preluat tronul de la tatal lui, in 2016. Palatul Regal nu a fost disponibil pentru a comenta evenimentele."Oamenii pot protesta, dar trebuie sa o faca pasnic si in limitele legii", a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, Anucha Burapachaisri.Pe 19 septembrie s-au implinit 14 ani de la lovitura de stat, in urma careia prim-ministrul populist Thaksin Shinawatra a pierdut puterea. Intre protestatari s-au aflat sambata si adepti ai lui.Prayuth a spus ca Guvernul va permite protestele, dar cererile de reformare a Monarhiei nu sunt acceptabile.Protestatarii cer modificarea legii lezmajestate, reducerea puterilor constitutionale ale regelui si a controlului lui asupra averii palatului si asupra unitatilor armate.Demonstratii in semn de sustinere a celei din Bangkok au avut loc si in Taipei si Tokyo, iar altele sunt planificate sa aiba loc in Europa si America de Nord.