Mii de belarusi au iesit pe strazi duminica in ciuda amenintarilor cu impuscarea: "Oamenii au incercat sa fuga de politie. Multi au fost arestati"

Potrivit relatarilor, internetul a fost oprit din nou in toata tara in cursul zilei de duminica, iar administratia a transmis ca manifestantii care vor iesi pe strazi vor fi impuscati cu munitie de razboi Cu toate acestea, putinele fotografii care au fost realizate in Minsk arata o multime uriasa de oameni pe strazile principale din capitala tarii."Politia a folosit grenade fumigene si spray lacrimogen impotriva protestatarilor. Oamenii au incercat sa fuga, iar multi au fost arestati", declara Franak Viacorka, unul dintre belarusii care trasmit constant despre evolutia protestelor anti-prezidentiale. Mai multe persoane care protestau pasnic sambata, la Minsk, impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko au fost arestate , transmite dpa.Organizatia pentru drepturile omului Viasna a declarat ca cel putin 15 persoane, in special tineri, au fost imobilizate de fortele de ordine si transportate la dube ale politiei, in prezent aflandu-se in arest.In ultimele doua weekenduri, femei care manifestau s-au deplasat in grupuri mici pentru a evita sa fie arestate, insa sambata lor li s-au adaugat studenti, putand astfel sa demonstreze in Minsk in grupuri mai mari.