Mike Pompeo il compara pe fostul consilier al Casei Albe, John Bolton, cu Edward Snowden

"Sincer, informatiile pe care el le publica fac sa apese asupra lui riscuri penale grele", a atentionat secretarul de stat american la postul Fox News, cu o zi inainte de aparitia cartii "The Room Where It Happened", cronica a 17 luni de sedere a lui John Bolton la Casa Alba "Am vazut ce se intampla cand oameni fac sa se scurga informatii clasificate, precum (a facut) Edward Snowden. Ceea ce a facut John Bolton nu este atat de departe de asta", a adaugat Pompeo, intr-o declaratie ce suna ca un avertisment."Si chiar daca decizia de a angaja actiuni ii revine Departamentului de Justitie, publicarea de informatii de acest gen reprezinta o adevarata amenintare si o adevarata lovitura pentru SUA", a spus Mike Pompeo.Edward Snowden, considerat adesea un avertizor de integritate, este un fost angajat al CIA si fost colaborator al NSA exilat in Rusia dupa ce a denuntat in 2013 supravegherea masiva de comunicatii si internet in tara sa. Fostul informatician este inculpat in SUA pentru spionaj si furt de secrete de stat. El risca o pedeapsa de pana la 30 de ani de inchisoare.Cartea lui John Bolton ii face un portret deloc elogios lui Donald Trump, prezentat ca "incompetent" si preocupat doar de realegerea sa, chiar in detrimentul securitatii nationale. Pe scurt, "inapt" sa prezideze prima putere mondiala, potrivit fostului consilier.In ultimele zile, miliardarul american si tabara sa, printre care Mike Pompeo, au oscilat intre doua linii de aparare, denuntand, pe de o parte, o carte plina de minciuni si, pe de alta parte, o carte care contine informatii clasificate drept extrem de sensibile.Cu toate acestea, guvernului american i s-a respins o actiune in justitie prin care incerca sa blocheze aparitia cartii.