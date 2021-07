Un militar ucrainean a fost ucis si un altul ranit de tirurile separatistilor prorusi in estul Ucrainei

Incidentul s-a petrecut joi, 8 iulie, in urma atacurilor lansate in ultimele 24 de ore de gruparile armate ale Federatiei Ruse stationate ilegal in zona separatista din estul Ucrainei.Anuntul a fost facut de Comandamentul Operatiunii Fortelor Unite.Reprezentantii misiunii militare desfasurate de armata ucraineana in estul tarii sustin ca, in ultima zi, rebelii au lansat impotriva trupelor ucrainene 11 atacuri, folosind inclusiv arme interzise de acordurile de pace de la Minsk.