Militari morti in Primul Razboi Mondial, considerati niste "ratati" si "cretini" de catre Trump. Casa Alba dezminte aceste acuzatii

Intr-o vizita in Franta, in noiembrie 2018, cu ocazia comemorarii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, liderul republican si-a anulat deplasarea la un cimitir american din apropiere de Paris, invocand conditii meteorologice nefavorabile care faceau vizita imposibila.Dar, dezvaluie The Atlantic, o revista lunara respectata in Statele Unite, miliardarul newyorkez nu vedea pur si simplu interesul acestei vizite."De ce ar trebui sa ma duc la cimitir? Este plin de ratati", le-ar fi spus el membrilor echipei sale, dezvaluie revista, care citeaza mai multe sinonime anonime.The Atlantic mai dezvaluie ca Donald Trump ar fi catalogat cei 1.541 de militari americani morti in Batalia din Padurea Belleau drept "cretini", dupa care a intrebat "cine erau baietii buni" inainte de razboi Casa Alba a dezmintit viguros."Nimeni nu este atat de curajos sa-si puna numele pe aceste acuzatii. Este din cauza ca ele sunt false", a declarat unu dintre purtatorii de cuvant ai Executivului american, Judd Deere.Hogan Gidley, un fost purtator de cuvant al Casei Albe care l-a insotit pe Trump in aceasta vizita in Franta, in 2018, a denuntat, la randul sau, aceste acuzatii drept "complet ridicole", iar pe sursele anonime drept "mizerabile si lase".Donald Trump a raspuns la fel."Cineva a inventat aceasta poveste oribila, spunand ca nu voiam sa ma duc", le-a spus seful statului american jurnalistilor, la intoarcerea, joi seara dintr-o vizita in Pennsylvania."Daca ei exista cu adevarat, daca oamenii au putut spune asa ceva, sunt niste mizerabili fara scrupule si niste mincinosi. Iar eu voi fi pregatit sa jur pe orice ca nu am spus niciodata asa ceva despre eroii nostri cazuti in lupta", a subliniat el."Niciun animal, nimeni, ce animal ar fi putut sa spuna un asemenea lucru?", a adaugat el.In timpul campaniei prezidentiale din 2018, Donald Trump a atacat in mod public statutul de erou al Razboiului din Vietnam al foarte respectatului senator republican John McCain , luat prizonier si torturat timp de peste cinci ani."Este un erou pentru ca a fost prins. Mie imi plac oamenii care nu sunt prinsi", declara el.