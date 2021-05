Mina ilegala de bitcoin, gasita in Anglia. Ce au descoperit politistii, care credeau ca perchezitioneaza o ferma de canabis

Cabluri si conducte de ventilatie

Amprenta de carbon

Mina, aflata intr-o unitate industriala, fura electricitate in valoarea de mii de lire sterline, potrivit politiei. Politia a perchezitionat unitatea din Sandwell pe 18 mai , in baza unor informatii care i-au facut sa creada ca aceasta este folosita drept ferma de canabis.O multime de oameni au vizitat unitatea in diferite momente ale zilei, au spus politistii, adaugand ca sunt vizibile o multime de cabluri si conducte de ventilatie. Acestea sunt toate "semne clasice" ale unei ferme de canabis, a spus politia. Cu toate acestea, ofiterii au gasit aproximativ 100 de computere si zero canabis."Cu siguranta nu este ceea ce ne asteptam. Avea toate caracteristicile unui sistem de cultivare a canabisului si cred ca este doar a doua astfel de mina criptografica pe care am intalnit-o in West Midlands", a declarat Jennifer Griffin, sergentul de politie Sandwell.Minerii de bitcoin folosesc calculatoare special construite pentru a rezolva ecuatii matematice complexe. Minerii sunt recompensati pentru eforturile depuse in moneda digitala. Cu toate acestea, intregul proces este extrem de consumator de energie din cauza cantitatii de energie utilizata de computere.Bitcoin are o amprenta de carbon comparabila cu cea a Noii Zeelande, producand anual 36,95 megatone de CO2, potrivit Digiconomist."Am inteles ca exploatarea criptomonedelor nu este ea insasi ilegala, ci furtul clar de energie electrica de la principalul furnizor de electricitate", a spus Griffin.Echipamentul informatic a fost confiscat, dar nu au fost efectuate arestari.Miercuri, guvernul iranian a anuntat interzicerea exploatarii bitcoin si a altor criptomonede, oficialii dand vina pe consumul intensiv de energie pentru intreruperea furnizarii electricitatii in mai multe orase iraniene.In perioada ianuarie-aprilie, aproximativ 4,5% din totalul mineritului de bitcoin la nivel global a avut loc in Iran , potrivit firmei de analiza blockchain Elliptic. Acest lucru plaseaza Iranul printre primele 10 tari din lume, in timp ce China a ocupat primul loc, cu aproape 70%.Regiunea Mongolia Interioara a Chinei intentioneaza sa interzica noile proiecte miniere de criptomonede si sa opreasca activitatea existenta, intr-o incercare de a reduce operatiunea care consuma energie.