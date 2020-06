Ministerul de Externe: 57 de cazuri de infectare cu coronavirus in randul cetatenilor romani din districtul Neukolln, situat in Berlin. O persoana este in stare critica

Ziare.

"In continuarea informatiilor comunicate de catre Ministerul Afacerilor Externe in data de 16 iunie 2020, referitoare la aparitia unor noi cazuri de infectare cu COVID-19 in randul comunitatii de romani din districtul Neukolln, situat in Berlin, Republica Federala Germania, MAE precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre Ambasada Romaniei la Berlin de la autoritatea de sanatate, pana la acest moment au fost confirmate 57 de cazuri de infectare cu COVID-19 in randul cetatenilor romani, majoritatea fiind asimptomatici, o singura persoana aflandu-se in stare critica", arata, joi, MAE.De asemenea, conform informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ 370 de locuinte se afla in carantina, iar primele concluzii indica faptul ca infectarile ar fi survenit ca urmare a participarii la procesiuni religioase, precum si a oficierii unor slujbe la domiciliul mai multor familii.MAE precizeaza ca autoritatile locale au pus la dispozitia persoanelor afectate un sistem de asistenta pentru efectuarea cumparaturilor necesare, iar toate persoanele afectate de plasarea in carantina vor primi documente justificative pentru relatia cu angajatorul, precum si despagubiri financiare in cuantumul prevazut de lege.MAE precizeaza ca, pana in prezent, la nivelul Ambasadei Romaniei la Berlin, nu au fost primite solicitari de asistenta consulara cu privire la aceasta situatie. Ambasada Romaniei la Berlin continua dialogul cu autoritatile locale si este pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si in conformitate cu masurile adoptate de autoritatile germane in contextul pandemiei de COVID-19.