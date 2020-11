FOTO Ministrii de externe din Iran si Cuba s-au intalnit pentru a-si consolida alianta impotriva Statelor Unite

"Sunt foarte fericit ca sunt aici pentru a vorbi despre cooperarea noastra", a declarat ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif."Iranul si Cuba au facut front comun in fata presiunilor SUA, presiuni care pot fi considerate doar terorism economic", a adaugat seful diplomatiei iraniene, salutandu-l pe omologul sau cubanez Bruno Rodriguez in cadrul unei ceremonii in prezenta reprezentantilor presei din Havana.Cooperarea dintre cele doua tari "in toate domeniile, in special in domeniul energiei, stiintei si tehnologiei, nu va fi afectata de aceste sanctiuni" americane, a promis el.La randul sau, Bruno Rodriguez a subliniat ca vizita ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif "este o ocazie importanta de a continua sa aprofundam dialogul nostru politic la nivel inalt si de a incuraja legaturile economice, comerciale, de cooperare, culturale, stiintifice si academice".Dupa sosirea lui Donald Trump la Casa Alba , SUA s-au retras din acordul nuclear cu Iranul si au adoptat peste 130 de masuri restrictive care au consolidat embargoului impotriva Cubei, in vigoare din 1962.Ministrul cubanez al afacerilor externe a reamintit ca tara sa condamna "masurile de constrangere unilaterale impuse de guvernul SUA Republicii surori Iran " si a aparat "dreptul la utilizare pasnica a energiei nucleare".Vizita ministrului Zarif in Cuba, unde a sosit joi seara de la Caracas, a fost criticata pe Twitter de subsecretarul de stat american pentru emisfera vestica Michael Kozak."Zarif din Iran si regimul Castro au multe in comun: abuzuri ale drepturilor omului, autoritarism, furtul din bogatia Venezuelei si raspandirea influentei lor malefice in intreaga lume. Relatiile lor subliniaza lipsa lor de legitimitate", a scris oficialul american.La sfarsitul turneului sau in regiune, ministrul iranian de externe "va participa duminica la preluarea functiei de presedinte al Boliviei de catre Luis Arce".