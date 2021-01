Mai multi ministri au in vedere inlaturarea lui Trump de la putere. "Este bolnav mintal si incapabil sa accepte rezultatul alegerilor"

Discutiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constitutia americana, care ii autorizeaza pe vicepresedinte si o majoritate a cabinetului sa il declare pe presedinte "inapt" sa isi exercite functiile, potrivit canalelor CNN, CBS si ABC, care se sprijina pe surse anonime.Pana in prezent insa vicepresedintelui Mike Pence nu i-a fost prezentata nicio propunere oficiala, a precizat CBS.Mai multi congresmeni si editorialisti ai unor jurnale influente au pledat deschis pentru aceasta optiune, chiar daca mai sunt doar doua saptamani pana la sfarsitul mandatului lui Donald Trump.Toti membrii democrati ai Comisiei juridice din Camera Reprezentantilor i-au trimis o scrisoare lui Mike Pence pentru a-i solicita sa invoce al 25-lea amendament "in interesul democratiei".Pentru acestia, presedintele in exercitiu "este bolnav mintal si incapabil sa gestioneze si sa accepte rezultatul alegerilor din 2020".Influentul Washington Post a pledat si el in acest sens intr-un editorial sever.Pentru editorialistii sai, "presedintele este responsabil de actul de razvratire" survenit la Capitoliu, unde sute de partizani ai lui au patruns cu forta, in timp ce congresmenii se aflau la inceputul procesului de certificare a victoriei democratului Joe Biden la prezidentiale.Donald Trump "a dovedit ca reprezinta o grava amenintare pentru democratie, el trebuie indepartat", au adaugat ei.Altii, ca membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dar aceasta procedura este mai lunga si mai putin susceptibila sa ajunga la final inainte ca Joe Biden sa depuna juramantul la 20 ianuarie.Citeste si: Cel putin 13 persoane au fost arestate in timpul incidentelor de la Capitoliu