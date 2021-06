Kremlinul, indiferent la masurile impuse de occident: Rusia va ramane sub sanctiuni si nu va cere ridicarea lor. Nu renuntam la Crimeea

'Sa fim realisti: regimul de sanctiuni va ramane pentru totdeauna. Este clar ca nu vom renunta la Crimeea. Iar, daca Crimeea este a Rusiei, atunci sanctiunile raman cu siguranta pentru totdeauna', a spus responsabilul diplomatic rus, invitat sa se exprime asupra 'minimizarii influentei sanctiunilor asupra domeniilor politic si economic ale Federatiei Ruse'.In opinia sa, scopul sanctiunilor este 'sa slabeasca unitatea poporului rus' si 'sa marginalizeze tara pe arena internationala'. Aceste restrictii sunt 'nelegitime', creeaza o 'atmosfera toxica' si au fost introduse 'din motive discutabile', a spus Pankin.Referitor la posibilitatea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, Aleksandr Pankin a indicat ca sectorul economic si financiar au 'lansat deja lucrari serioase pentru transferul platilor in monede nationale si introducerea unor sisteme de plata' alternative in cazul in care va fi necesar.Prin intermediul unor cercuri interesate, Moscova va aduce la cunostinta celor care instituie sanctiuni ca aceste restrictii dauneaza Occidentului insusi, a declarat ministrul adjunct.La 31 mai, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si-a exprimat convingerea ca Banca Rusiei se pregateste in eventualitatea deconectarii Federatiei Ruse de la sistemul SWIFT. La sfarsitul lunii aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, sustinea ca Rusia va gasi rapid un inlocuitor sistemului SWIFT daca acesta se va dovedi nefiabil.In plus, a spus Pankin luni, Moscova 'tine la sertar' mai multe masuri de represalii in cazul unor noi sanctiuni, potrivit OpenMedia.SUA si UE au inceput sa instituie sanctiuni impotriva Rusiei dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, pe fondul conflictului din estul Ucrainei inceput in acelasi an. Ulterior, restrictii economice si sanctiuni tintite - extinse in repetate randuri - au vizat persoane din anturajul presedintelui Vladimir Putin , oligarhi si responsabili rusi, in urma acuzatiilor de imixtiune in alegerile prezidentiale din SUA, de otravire a lui Serghei Skripal si a fiicei sale cu agent neurotoxic de tip Noviciok in Marea Britanie, dar si a opozantului rus Aleksei Navalnii cu o substanta similara considerata arma chimica, de atacuri cibernetice etc.