Ministru britanic, luat prin surprindere de anuntarea carantinei impuse Spaniei. Acesta se afla in concediu chiar in Peninsula Iberica

Britanicii care vin inapoi acasa din Spania este necesar sa se izoleze timp de doua saptamani, din cauza cresterii puternice a contaminarilor cu noul coronavirus cu care se confrunta in prezent Spania, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Guvernului.Aceasta masura ar afecta numerosi britanici, avizi de soarele mediteraneean dupa luni de izolare acasa, intre care si ministrul Transporturilor, care se afla in concendiu in Spania, potrivit Sunday Times.Grant Shapps a fost nevoit sa participe - la telefon - din locul in care se afla in concediu, la o "reuniune de criza" in care s-a decis ca Spania sa fie retrasa de pe lista tarilor scutite de la obligatia plasarii in auto-carantina, scrie ziarul.Acest anunt a provocat un val de ironii si de critici online fata de politica Guvernului lui Boris Johnson impotriva covid-19."Mai multi ministri din Guvern stiau probabul dinainte ca era posibil ca o carantina sa fie fie impusa persoanelor care se intorc din vacanta din Spania, a scris pe Twitter deputata laburista Diane Abbott."Insa se pare ca nimeni nu a depus vreun efort sa-l avertizeze pe Grant Shapps", scrie ea.Spania, una dintre destinatiile de vacanta cele mai populare in randul britanicilor, se confrunta cu o "explozie" de contaminari cu noul coronavirus.Aproape jumatate dintre noile cazuri au fost inregistrate in Catalonia - unde autoritatile le-au cerut in urma cu o saptamana celor patru milioane de locuitori aicapitalei regionale Barcelona sa se izoleze, mai putin in cazul unor urgente.Noul coronavirus a ucis 28.432 de oameni si a infectat peste 272.000 in Spania.