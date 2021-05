Ministrul francez al Sanatatii a fost vaccinat cu Moderna, dupa ce a primit prima doza de la AstraZeneca

In varsta de 41 de ani, Olivier Veran a primit un vaccin ARN mesager administrat "asa cum prevede recomandarea Inaltei Autoritati pentru Sanatate", a anuntat cabinetul ministrului.Incepand din 19 martie, vaccinul AstraZeneca a fost recomandat in Franta pentru persoanele cu varsta peste 55 de ani, din cauza unor cazuri rare de tromboza (cheaguri de sange) detectate in Europa.Adultii cu varste cuprinse intre 18 si 54 de ani, care au primit prima doza de la AstraZeneca inainte de aceasta data, primesc acum o a doua injectie cu serurile doza de la Pfizer sau Moderna