Ministrul apararii german, ingrijorat de o posibila criza constitutionala in Statele Unite

"Acesta este o situatie foarte exploziva. Aceasta este o situatie care poate duce la o criza constitutionala in SUA, dupa cum just declara expertii. Si este ceva care trebuie sa ne preocupe foarte mult", a declarat Kramp-Karrenbauer la postul german de televiziune ZDF.Intr-un discurs sustinut la Casa Alba , presedintele american Donald Trump a afirmat ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, din punctul lui de vedere, a castigat deja alegerile. Trump a promis ca va sesiza instantele americane.In replica, echipa de campanie a contracandidatului sau democrat, Joe Biden , a anuntat ca, daca Trump se adreseaza instantelor pentru a impiedica "o inregistrare corespunzatoare a voturilor", democratii vor avea echipe juridice pregatite sa se opuna unui astfel de efort.