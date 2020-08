Ministrul bulgar al Tineretului si Sportului a fost testat pozitiv cu coronavirus

"Krassen Kralev a facut un test PCR cu rezultat pozitiv, in timp ce se afla in vacanta, si nu a avut contacte recente cu colaboratorii sai. El are simptome usoare", se arata intr-un comunicat al ministerului.Kralev are simptome usoare.Krassen Kralev este primul membru al guvernului bulgar contaminat cu coronavirus.Bulgaria a inregistrat pana acum 15.227 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 545 de decese.