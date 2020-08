Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, afirma ca un ajutor militar al Rusiei in Belarus ar echivala cu o invazie

"Nu exista niciun motiv pentru sprijin militar din partea Rusiei si niciun temei juridic sau de alta natura pentru asta. (Un sprijin militar rus) ar constitui o invazie in tara si ar distruge ultimele urme de independenta", a afirmat Linkevicius in fata presei la Vilnius. Rusia ar risca mult daca ar face asta, in fata a ceea ce se intampla in Belarus, in fata sprijinului popular. Ar trebuie sa constientizeze ca o invazie nu ar fi justificata nici juridic, nici moral, nici politic", a adaugat seful diplomatiei lituaniene.Kremlinul a anuntat luni ca presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis lui Aleksandr Lukasenko ca Moscova este pregatita sa ajute Belarusul in conformitate cu un pact militar colectiv daca este necesar.De asemenea, el a spus ca Belarusul este supus unei presiuni externe, desi nu a precizat care este sursa acesteia.Belarusul trece printr-o criza de proportii in urma realegerii ca presedinte a lui Aleksandr Lukasenko, care se afla la putere de 26 de ani. Opozitia, care sustine ca votul din 9 august a fost fraudat, a anuntat o greva generala in semn de protest, in timp ce liderul de la Minsk invoca rezultatele oficiale ale scrutinului, care ii acorda peste 80% din sufragii.Lukasenko a declarat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a manifestatiilor antiguvernamentale din intreaga tara.