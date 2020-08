Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov sustine ca membrii opozitiei din Belarus care au parasit tara vor "varsare de sange"

El a adaugat ca lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care plecat in Lituania in contextelor protestelor de dupa alegerile controversate din urma cu doua saptamani, a fost supusa unor "presiuni", in contextul in care a inceput sa dea tot mai multe declaratii in engleza recent.Lavrov a spus de asemenea ca, in absenta unor observatori internationali, va fi imposibil de dovedit ca presedintele belarus Aleksandr Lukansenko nu a castigat alegerile de la 9 august, a raportat si agentia de presa Interfax, preluata tot de Reuters.El a mai declarat ca Moscova face apel la initierea unui autentic dialog national in Belarus.Seful diplomatiei ruse a atras avertizat de asemenea din nou impotriva "instigarii la turbulente din exterior" si a unui nou "scenariu ucrainean".Zeci de mii de persoane manifesteaza duminica la Minsk impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, mentinand presiunea dupa doua saptamani de la declansarea unei miscari de protest istorice pentru a denunta scrutinul despre care opozitia spune ca a fost fraudat.