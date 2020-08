Ministrul de externe ceh: "Respingem o repetare a ceea ce s-a intamplat in Ucraina si anexarea Crimeei"

"Respingem o repetare a ceea ce s-a intamplat in Ucraina si anexarea Crimeei", a afirmat el, adaugand ca imaginile de la Minsk ii amintesc de Revolutia de Catifea, tranzitia non-violenta a puterii in fosta Cehoslovacie in 1989.La vremea aceea, oamenii cereau schimbari, o viata mai buna, un nivel de trai mai ridicat, libertate si democratie. 'Cred ca si populatia din Belarus are dreptul la aceasta', a spus el.Guvernul de la Praga a convocat Consiliul National de Securitate intr-o reuniune de urgenta asupra situatiei din Belarus.Consiliul municipal al Pragai a arborat vechiul drapel belarus in semn de solidaritate cu protestatarii, in culorile alb-rosu-alb. Presedintele Aleksandr Lukasenko a abolit acest drapel, in prezent un simbol al opozitiei din tara sa.Sute de persoane au defilat in semn de solidaritate cu belarusii la marsuri organizate la Praga si Brno in weekend.